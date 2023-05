Hauck Aufhäuser Lampe stärkt Präsenz in Köln

Frankfurt (ots) -- Frank Hoppe wird mit Wirkung 1. Oktober 2023 Co-Niederlassungsleiter in der Rheinmetropole- Gleichzeitig wechselt mit Hoppe ein erfahrenes Beraterteam zur Kölner Niederlassung von Hauck Aufhäuser LampeHauck Aufhäuser Lampe verstärkt seine Kölner Niederlassung deutlich und setzt damit den Wachstumskurs im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking konsequent fort. Frank Hoppe wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 bei dem Bankhaus starten und die erfolgreiche Niederlassung in der Rheinmetropole künftig gemeinsam mit dem bisherigen Leiter Michael Di Martino führen. Zusammen mit Frank Hoppe werden vier erfahrene Kundenberater und zwei Assistentinnen zu Hauck Aufhäuser Lampe wechseln und das Kölner Team verstärken. Michael Di Martino und Frank Hoppe werden direkt an Oliver Plaack, Vorstand Private & Corporate Banking bei Hauck Aufhäuser Lampe, berichten.Frank Hoppe (53) verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung sowie über eine eingehende Kenntnis und ein exzellentes Netzwerk in Köln und der Rheinregion. Den Großteil seiner beruflichen Laufbahn war er in der langfristigen und vertrauensvollen Betreuung vermögender Kunden aktiv. Hoppe wechselt nach 21-jähriger Tätigkeit von der Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe), wo er zuletzt als Executive Director tätig war und mehr als zehn Jahre die Niederlassung Köln leitete. Mit Hoppe kommt folgendes Team: Axel Schmitz, Andreas Schumacher, Oliver Christ und Heiko Spitz sowie Meike Wolthusen und Claudia Trude.Das Team verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung und Marktkenntnis und vereint unterschiedliche Expertisen etwa in der Betreuung von Unternehmern und Unternehmen, von vermögenden Privatpersonen, Verbänden und Stiftungen. Künftig steht den Kundinnen und Kunden von Hauck Aufhäuser Lampe in der Niederlassung Köln ein Team mit insgesamt 15 Personen zur Verfügung.Hauck Aufhäuser Lampe setzt mit der Verstärkung des Kölner Standorts das Wachstum im Private & Corporate Banking fort. Der Geschäftsbereich hat sich nach der erfolgreichen Übernahme und Integration des Bankhauses Lampe sehr positiv entwickelt. Kundinnen und Kunden sollen künftig von einer verstärkten regionalen Abdeckung, einer Ausweitung des Produkt- und Serviceangebots und einer noch tiefgreifenderen Expertise profitieren.Frank Hoppe: "Unser gemeinsames Ziel ist, die Präsenz in Köln und der Region anhand des breiten Leistungsspektrums von Hauck Aufhäuser Lampe konsequent auszubauen und eine maßgebliche Rolle im hiesigen Private Banking-Markt zu spielen."Michael Di Martino, Niederlassungsleiter Köln von Hauck Aufhäuser Lampe: "Die verstärkte Aufstellung unserer Niederlassung bedeutet künftig für unsere Kundinnen und Kunden noch mehr Leistung, noch mehr Kompetenz und noch mehr Service. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frank Hoppe und seinem Team."Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Unsere Präsenz in Köln wächst deutlich - zugunsten unserer Kundinnen und Kunden in der Rheinmetropole. Frank Hoppe ist genauso wie Michael Di Martino ein absoluter Kenner und gewissermaßen ein echtes Urgestein des Kölner Bankenmarkts. Ich freue mich sehr, dass wir mit Frank Hoppe und den erfahrenen Beratern ein eingespieltes und erfolgreiches Team für unser Bankhaus gewinnen konnten. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk eine ideale Verstärkung für Michael Di Martino und sein Team sind, die bislang eine hervorragende Arbeit geleistet haben. Ich wünsche der Niederlassung in der gestärkten Aufstellung viel Erfolg."Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell