Hauck Aufhäuser Lampe erzielt 2023 weiteres Rekordjahr und bleibt auf Wachstumskurs

Frankfurt am Main (ots) -- Vorsteuerergebnis des HAL-Konzerns wächst um 20,2 Prozent auf rund 113 Mio. EUR[1]- Privatbankhaus steigert die Erträge um 5,3 Prozent auf rund 438 Mio. EUR- Die von der Bank verwalteten Assets stiegen im Berichtszeitraum um 15 Mrd. EUR auf 272 Mrd. EUR- Weiteres Wachstum 2024 erwartetDie Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hat das Geschäftsjahr 2023 mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen und damit den erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortgesetzt. Nach vorläufigen Berechnungen hat die Privatbank im Berichtszeitraum ein Vorsteuerergebnis von rund 113 Mio. EUR erzielt, was einem Plus von 20,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Erträge stiegen um 5,3 Prozent auf rund 438 Mio. EUR. Wesentlicher Treiber für den Erfolg war die positive Entwicklung im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking. Im laufenden Geschäftsjahr wird Hauck Aufhäuser Lampe seine Wachstumsstrategie fortsetzen. Diese sieht eine Expansion in allen Geschäftsfeldern vor.Die wesentlichen Kennzahlen über die vergangenen fünf Jahre zeigen folgende Entwicklung: Seit dem Jahr 2019 sind die Erträge mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24 % gestiegen. Beim Vorsteuerergebnis lag das durchschnittliche Wachstum sogar bei 41 % pro Jahr.Michael Bentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck Aufhäuser Lampe: "Hauck Aufhäuser Lampe hat im Jahr 2023 erneut Rekordwerte erzielt. Dies ist ein klarer Beleg für unsere starke strategische Aufstellung und unser Geschäftsmodell. So ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, unsere Position im deutschen Private Banking-Markt konsequent auszubauen. Im laufenden Jahr werden wir unsere Wachstumsstrategie mit Nachdruck weiterverfolgen. Dabei werden wir neben dem Ausbau innovativer digitaler Technologien und einer weiteren Verstärkung unserer Kapazitäten mit Hilfe unseres Eigentümers auch auf organisches und anorganisches Wachstum setzen."Erfolgreiche Entwicklung der GeschäftsbereicheHauck Aufhäuser Lampe hat im Jahr 2023 das Wachstum in seinen Kerngeschäftsbereichen konsequent vorangetrieben. Im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking baute das Privatbankhaus die Kapazitäten für seine Kundinnen und Kunden deutlich aus und stärkte so die Marktstellung der einzelnen Niederlassungen in ihren jeweiligen Regionen. Der Wachstumskurs des Geschäftsbereichs umfasste unter anderem die sogenannte Next Gen sowie die Gründung eines dezidierten Teams für die Anforderungen sogenannter Key Clients, darunter Single und Multi Family Offices, Unternehmer, Nachfolger, Gründer und Senior Executives. Weitere Wachstumsinitiativen galten umfassenden Lösungen für Unternehmer und Unternehmen.Im Geschäftsbereich Asset Servicing hat das Bankhaus digitale Kundeninitiativen vorangetrieben. Darüber hinaus hat das Bankhaus durch die Neuaufstellung der Luxemburger Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Fund Services (HAFS) und Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services (HAAS) die Weichen für weitere Wachstumsinitiativen im Geschäftsbereich gestellt. Die erfolgreiche Arbeit des Geschäftsbereichs spiegelt sich auch im Top-Ranking der BVI-Verwahrstellenstatistik wider: Hauck Aufhäuser Lampe zählt dort im dritten Jahr in Folge zu den Top 10 der größten Verwahrstellen in Deutschland und ist schneller gewachsen als der Markt. Im Bereich Real Assets belegt die Verwahrstelle sogar Platz 3 (Stand 31. Dezember 2023).Klarer Wachstumskurs für das Geschäftsjahr 2024Im Geschäftsjahr 2024 führt Hauck Aufhäuser Lampe seine Wachstumsstrategie fort. Dazu zählen weiteres organisches und anorganisches Wachstum in den Geschäftsbereichen Private & Corporate Banking, Asset Servicing und Asset Management sowie die Ausweitung des Produktangebots.Die Privatbank wird zudem die Kapazitäten im Private Banking und Wealth Management und damit auch im laufenden Jahr die Präsenz in den regionalen Märkten verstärken. Darüber hinaus wird das Bankhaus in digitale Technologien investieren, um das Kundenerlebnis weiter zu optimieren und Effizienzsteigerungen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu ermöglichen.[1] Vorläufige Zahlen des HAL-Konzerns