Hatten Land Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index, auch als RSI abgekürzt, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI von Hatten Land liegt bei 33,33. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 erweitert den Zeitraum auf 25 Tage, und für die Hatten Land liegt der RSI bei 45, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Hatten Land wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hatten Land-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -20 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem ebenfalls eine Abweichung von -20 Prozent festgestellt wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hatten Land von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich auf dieser Ebene eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.