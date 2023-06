Hat die Plug Power-Aktie keine Chance für Bullen?

In der ersten Hälfte des Junis verbreitete Plug Power bei seinen Aktionären gute Laune, da nach monatelanger Abwärtsbewegung endlich eine größere Erholung zu sehen war. Doch das Vergnügen hielt nicht lange an; in der vergangenen Woche korrigierte der Kurs aufgrund schlechter Stimmung wieder stark gen Süden.

Von rund 10 Euro fiel der Kurs bis auf knapp unter 8,50 Euro und auch zu Beginn dieser Woche zeigten sich die Bullen zurückhaltend. Zum Zeitpunkt dieses Artikels betrug der Tickerstand 8,41 Euro – damit lag er um 0,80 Prozent niedriger als beim letzten Schlusskurs.

Plug Power: Enttäuschende Entwicklung

Damit unterschreitet Plug Power das Zwischentief vom 9. Juni bei 8,52 Euro erneut und dies überraschend deutlich. Dies spricht eher gegen eine nachhaltige und dauerhafte Kurserholung. Stattdessen liegt der Fokus nun auf dem...