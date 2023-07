Hat die Chevron-Aktie beste Voraussetzungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Chevron überraschte die Finanzwelt am Wochenende mit vorläufigen Zahlen, die besser ausfielen als von Analysten antizipiert. Ein erfreulicher Anlass für den Ölkonzern, der Gewinn pro Aktie liegt bei soliden 3,08 US-Dollar.

Die Aktionäre zeigten sich zufrieden über die Ausschüttung einer Dividende und eines Aktienrückkaufs in Höhe von insgesamt 7,2 Milliarden Dollar. Infolgedessen erlebte die Chevron-Aktie einen merklichen Aufschwung und konnte am Montag um mehr als vier Prozent zulegen. Der Wert erreichte dabei ein neues Monatshoch von etwa 148 Euro an deutschen Handelsplätzen.

Steigender Ölpreis begünstigt Chevron

Neben den positiven Geschäftszahlen profitierte Chevron auch vom aufsteigenden Trend des Ölpreises. Innerhalb der letzten vier Wochen stieg dieser um fast 15 Prozent an – eine Entwicklung seitens des...