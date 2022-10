Hast du es gewusst? Die Etsy-Aktie hat in 3 Jahren den Umsatz ver-3-facht

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) ist im Moment eine der Growth-Aktien, die unter die Räder gekommen ist. Positiv ist und bleibt voraussichtlich auch, dass Nettoergebnisse den Abverkauf ein wenig ausbremsen. Aber die Premium-Bewertung vergangener Jahre ist ein für alle Mal vorbei.

Allerdings steckt hinter der Etsy-Aktie eine ziemlich intakte Growth-Story. Wenn wir uns die vergangenen drei Jahre ansehen, so erblicken wir durchaus eine fundamentale Veränderung, die eine Neubewertung gerechtfertigt hat. Im Endeffekt können wir sagen, dass der E-Commerce-Akteur seine Erlöse in drei Jahren ca. verdreifacht hat. Schauen wir uns das näher an.

Etsy-Aktie: Umsatz in 3 Jahren verdreifacht

Wenn wir uns die letzten Quartalszahlen und die von vor drei Jahren ansehen, so erkennen wir genau diese Performance. Noch im zweiten Quartal des Jahres 2019 kam der E-Commerce-Akteur auf einen Umsatz in Höhe von 181 Mio. US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2022 lagen die Erlöse hingegen bei 585 Mio. US-Dollar im zweiten Vierteljahr. Wenn wir es genau nehmen, handelt es sich sogar um mehr als die bloße Verdreifachung.

Aber das ist nicht die einzige Veränderung bei der Etsy-Aktie. Positiv fiel mir auf, dass auch im Jahr 2019 und dem damaligen zweiten Quartal ein Nettoergebnis von über 18 Mio. US-Dollar in den Büchern stand. Allerdings hat sich der Wert bis auf 73 Mio. US-Dollar und zwischenzeitlich sogar 98 Mio. US-Dollar im Jahr 2021 verbessert. Das Management schaffte es damit, zu skalieren, was eine wichtige Eigenschaft langfristig erfolgreicher Aktien ist.

Zudem ist das Ökosystem hinter der Etsy-Aktie auch pandemiebedingt deutlich größer. Noch im Jahr 2019 hat es 2,33 Mio. Verkäufer und 42,7 Mio. Käufer gegeben. Inzwischen existieren 7,4 Mio. Verkäufer und 93,94 Mio. aktive Käufer. Das ist wirklich eine signifikante Veränderung.

Mir hilft es jedenfalls stets, solche Fortschritte in einem mittelfristigen Korridor zu betrachten. Bei der Etsy-Aktie sehen wir zwar zuletzt wieder deutlich langsamere Growth-Raten. Trotzdem sind die vergangenen drei Jahre ein Zeitraum gewesen, in dem sowohl die Umsätze als auch das Ökosystem und zu guter Letzt sogar die Profitabilität explodiert sind.

Interessant bewertet …?!

Die jüngste Korrektur führte dazu, dass die Etsy-Aktie im Moment mit einer Marktkapitalisierung von 12,8 Mrd. US-Dollar bewertet ist. Daraus ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 6 und bei der Profitabilität des letzten Quartals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 43,8. Das ist zwar weiterhin nach Wachstum bepreist, trotzdem bin ich gespannt, wie wir auch hier die Ausgangslage in drei Jahren von heute aus gesehen bewerten.

Jedenfalls sehe ich die Möglichkeit, dass wir auch dann sagen: Es hat sich noch einmal so einiges verändert innerhalb dieses Zeitraums. Selbst wenn die Wachstumsraten moderater werden.

Der Artikel Hast du es gewusst? Die Etsy-Aktie hat in 3 Jahren den Umsatz ver-3-facht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

