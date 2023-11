Hashimoto Sogyo Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Sentiment und Buzz: Eine Schlüsselrolle bei der Bewertung einer Aktie spielt die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. Bei der Bewertung betrachten wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung. Bei der Analyse zeigte Hashimoto Sogyo interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Hashimoto Sogyo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hashimoto Sogyo von 1192 JPY ist mit +3,3 Prozent Entfernung vom GD200 (1153,88 JPY) aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1171,66 JPY auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Hashimoto Sogyo-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hashimoto Sogyo ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,16 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Hashimoto Sogyo-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.