Hashimoto Sogyo Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Hashimoto Sogyo neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Auch in den letzten Wochen zeigte sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hashimoto Sogyo in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hashimoto Sogyo derzeit bei 1171,29 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1297 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,73 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In ähnlicher Weise zeigt der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Abstand von +6,18 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit wird die Gesamtnote der Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hashimoto Sogyo liegt bei 44,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 37,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Zusammenfassend kann Hashimoto Sogyo daher als "Neutral" im Anleger-Sentiment und in Bezug auf den RSI bewertet werden, während die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.