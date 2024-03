Hashimoto Sogyo Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Hashimoto Sogyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1223,32 JPY verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1466 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +19,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1334,16 JPY liegt mit einer Abweichung von +9,88 Prozent über dem aktuellen Kurs von 1466 JPY, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hashimoto Sogyo-Aktie beträgt aktuell 44 für die letzten 7 Tage und 34,15 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hashimoto Sogyo ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für Hashimoto Sogyo, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.