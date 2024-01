Hashimoto Sogyo Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Bei Hashimoto Sogyo hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen aufweisen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Hashimoto Sogyo auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt, dass Hashimoto Sogyo von privaten Anlegern in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet wurde. Die vorherrschenden Themen waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hashimoto Sogyo mit 1353 JPY derzeit um +10,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +15,4 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hashimoto Sogyo derzeit mit einem Wert von 24,88 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Stimmung und eine positive technische Einschätzung für Hashimoto Sogyo.