Hashimoto Sogyo Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Hashimoto Sogyo-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1449 JPY einen Abstand von +17,77 Prozent zum GD200 (1230,37 JPY) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 1344,88 JPY im Bereich eines "Gut"-Signals, da der Abstand hier +7,74 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass der RSI7 aktuell bei 49,37 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Hashimoto Sogyo weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 33,77 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und auch für den RSI25.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen eher neutral war. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert lassen daher die Einstufung "Neutral" zu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erzeugt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und das Sentiment im Internet insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Hashimoto Sogyo-Aktie ergeben.