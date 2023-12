Hashimoto Sogyo Aktie: Alles kein Problem!

Die Hashimoto Sogyo-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1165,62 JPY, was einen Kurs von 1288 JPY um +10,5 Prozent über diesem Trendsignal bedeutet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1205,8 JPY führt zu einer positiven Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne bedeutende positive oder negative Ausreißer. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Hashimoto Sogyo-Aktie. Sowohl der RSI7 für sieben Tage (38,86) als auch der RSI25 für 25 Tage (35,59) führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.