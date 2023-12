Hashicorp Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Hashicorp-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hashicorp. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs der Hashicorp-Aktie bei 26,41 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 22,795 USD (-13,69 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 21,27 USD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,17 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält Hashicorp eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird dem Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Hashicorp-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 28,72, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 41,09 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird dem Unternehmen ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators zugeschrieben.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorbringt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hashicorp also als "Gut"-Wert eingestuft.