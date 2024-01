Die Hasbro-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Spielzeugunternehmen Hasbro hat kürzlich eine Dividendenrendite von 5 % bekannt gegeben, was 10,42 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15,42 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Hasbro-Aktien ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch gemäß der Analyse von Handelssignalen. Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive Einschätzungen, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für Hasbro-Aktien liegt bei 77,63 USD, was eine Steigerung um 52,03 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (51,06 USD) bedeutet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt gemischte Ergebnisse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 57,86 USD, was einen Rückgang von 11,75 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (51,06 USD) bedeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 48,25 USD, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Hasbro-Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Hasbro-Aktien, mit einer niedrigeren Dividendenrendite, positiven Anlegerstimmungen, positiven Analysteneinschätzungen und gemischten Ergebnissen in der technischen Analyse.