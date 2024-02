Hasbro-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Hasbro in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Hasbro-Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden insgesamt mehr positive Meinungen geäußert. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusätzlich konnten auch neun Handelssignale ermittelt werden, davon waren jedoch null positiv und neun negativ. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hasbro bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Die Dividendenrendite von Hasbro liegt derzeit bei 5 Prozent und damit 10,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 15 Prozent auf. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist.

Langfristig gesehen wird die Hasbro-Aktie laut Analystenmeinungen als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen vier positive, eine neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Es gab keine aktuellen Analystenupdates zu Hasbro im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten wird auf 76,25 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 55,17 Prozent entspricht, da derzeit ein Preis von 49,14 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Dies sind die wichtigsten Informationen bezüglich der Hasbro-Aktie in den sozialen Medien, der Dividendenrendite und der Analysteneinschätzungen.