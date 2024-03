Hasbro Aktie: Das war ja klar …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hasbro wird derzeit stark von negativen Meinungen in den sozialen Medien beeinflusst. In den vergangenen Tagen war die Diskussion vor allem von negativen Themen rund um Hasbro geprägt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung geführt hat. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch eine gleichmäßige Verteilung von "Gut"- und "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Hasbro über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Hasbro zeigt auf kurzfristiger Basis eine neutrale Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI bestätigt diese neutrale Einschätzung.

Fundamental betrachtet weist Hasbro ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,07 auf, was im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" als günstig erscheint und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, des RSI und der fundamentalen Kriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Hasbro.