Hasbro Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie der Hasbro wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet, mit 3 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral"-Einstufung und keiner "Schlecht"-Einstufung. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Hasbro-Aktie beträgt 76,25 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 53,31 USD eine erwartete Kursentwicklung von 43,03 Prozent darstellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Hasbro-Aktie mit -3,69 Prozent um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite bei -3,72 Prozent, wobei Hasbro um 0,03 Prozent darüber liegt und daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die Dividendenrendite der Hasbro-Aktie beträgt 5,58 Prozent, was 9,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hasbro liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40 zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. In dieser Kategorie bekommt die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.