Hasbro Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hasbro beträgt 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,16 für "Freizeitausrüstung & Produkte" deutlich unterdurchschnittlich ist. Unter Berücksichtigung fundamentaler Kriterien wird Hasbro daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Hasbro eine Rendite von -13,97 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite mit -1,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Hasbro in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Hasbro abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 77,63 USD, was einer potenziellen Steigerung von 55,69 Prozent vom letzten Schlusskurs (49,86 USD) entspricht. Daher wird die Hasbro-Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hinweist. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Hasbro-Aktie ein insgesamt positives Rating.