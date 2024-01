Hasbro Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Hasbro im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -13,97 Prozent, die mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Hasbro mit 14,34 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hasbro-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 7, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 55,4 und bewertet Hasbro als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hasbro.

Langfristig gesehen wird die Hasbro-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 6 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 79,17 USD, was eine erwartete Performance von 58,08 Prozent darstellt. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Hasbro in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Dies spiegelt sich in 7 negativen und 1 positiven Signalen wider, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

