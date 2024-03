Hasbro Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Analysteneinschätzung für Hasbro zeigt sich positiv, da die meisten Analysten in den letzten 12 Monaten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Die Mehrheit der Empfehlungen fällt in die Kategorie "Gut", während es keine schlechten Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 76,25 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 43,62 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen weist Hasbro ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" ist die Aktie damit unterbewertet. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Aktie von Hasbro erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,69 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche eine Überperformance darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Hasbro eine Dividendenrendite von 5,58 Prozent auf. Obwohl dies unter dem Branchendurchschnitt liegt, fällt die Bewertung der Dividendenpolitik dennoch schlecht aus, da der Wert deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,39 liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Hasbro-Aktie eine positive Gesamteinstufung aufgrund der Analystenbewertung und der fundamentalen Kennzahlen, obwohl die Bewertung der Dividendenpolitik negativ ausfällt.