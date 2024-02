Hasbro Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Hasbro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hasbro damit 5,24 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -5,16 Prozent. Hasbro liegt aktuell 8,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, fällt insgesamt positiv aus. Es gibt 4 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Hasbro liegt bei 76,25 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 50,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenempfehlungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Hasbro wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies wird auf die negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt. Die Abnahme der Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hasbro derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -12,17 Prozent über dem GD200 von 57,6 USD. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 49,46 USD, was einer Abweichung von +2,28 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.