Hasbro Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Diskussionen über Hasbro in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen zu dem Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen in den Kommentaren. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Deshalb wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft, da insgesamt acht Handelssignale auf eine negative Bewertung hindeuten. Davon ergaben 3 Gut- und 5 Schlecht-Signale ein überwiegend schlechtes Bild. Zusammenfassend ist die Aktie von Hasbro bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hasbro derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 57,4 USD, während der Aktienkurs bei 50,19 USD um -12,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Zudem ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 49,87 USD, was einer Abweichung von +0,64 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt das Rating "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" für Hasbro vergeben, was dem Unternehmen langfristig das Rating "Gut" einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 50,19 USD eine Entwicklung von 51,92 Prozent und ein mittleres Kursziel von 76,25 USD. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (15,45 %) liegt die Dividende von Hasbro bei 5 % niedriger, was zu der Einstufung "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung führt.