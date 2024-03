Hasbro Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Hasbro betrachten wir den RSI für 7 und 25 Tage. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30,35 Punkte, was bedeutet, dass Hasbro weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI (Wert: 34,09) an, dass Hasbro weder überkauft noch überverkauft ist und damit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei einer Dividendenrendite von 5,58 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von Freizeitausrüstung & Produkte kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Hasbro investiert, einen Mehrertrag in Höhe von 2,22 Prozentpunkten erzielen. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns, die als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Hasbro-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,81 Prozent erzielt, was 19,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -0,67 Prozent, wobei Hasbro aktuell 18,48 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser guten Performance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hasbro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 56,41 USD. Der letzte Schlusskurs von 54,84 USD weicht somit um -2,78 Prozent ab und wird daher als "Neutral" bewertet. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, der bei 50,69 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+8,19 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Hasbro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.