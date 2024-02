Hasbro Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Auswertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In Bezug auf die Hasbro-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Hasbro weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Hasbro somit ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Hasbro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,5 auf, was 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 65,44 in der Kategorie "Freizeitausrüstung & Produkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf fundamentaler Basis.

Die Einschätzung der Analysten für Hasbro zeigt insgesamt ein "Gut"-Rating, da 4 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 76,25 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 50,72 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Hasbro derzeit einen Wert von 5 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,49%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.