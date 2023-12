Hasbro Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Diskussionen über Hasbro in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt wurden neun Handelssignale identifiziert, darunter sechs positive und drei negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Hasbro wird daher als angemessen bewertet angesehen.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, erhält Hasbro insgesamt eine positive Bewertung, da sieben Kaufempfehlungen, zwei neutrale Bewertungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 77,63 USD, was einem Potenzial von 54,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch die Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hasbro liegt derzeit bei 6,5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als deutlich unterbewertet angesehen wird. In der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt das durchschnittliche KGV 62, was die Unterbewertung von Hasbro bestätigt und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance von Hasbro in den letzten 12 Monaten um 9 Prozent darunter. Auch in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite von Hasbro mit 12,51 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -1,46 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.