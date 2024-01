Hasbro Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Hasbro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt Hasbro damit um 8,44 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,53 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -0,87 Prozent, und hier liegt Hasbro aktuell 13,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Hasbro-Aktie derzeit auf 57,7 USD geschätzt, wobei der aktuelle Kurs bei 51,11 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -11,42 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 48,55 USD, was einer Abweichung von +5,27 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Hasbro mit 5 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (15,5%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren vor allem positive Themen in den Diskussionen vorherrschend, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 7 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was wiederum zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Hasbro-Aktie daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".