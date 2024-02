Hasbro Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hasbro-Aktie liegt derzeit bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Hasbro-Aktie daher eine Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Hasbro-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,5 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 65,26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der zyklischen Konsumgüter zeigt sich, dass die Hasbro-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,97 Prozent erzielt hat, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite mit 9,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator herangezogen, um zu bestimmen, ob sich die Aktie in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt für die Hasbro-Aktie bei 57,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 50,68 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 49,37 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hasbro-Aktie auf Basis der technischen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.