Hasbro Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Technische Analyse der Hasbro-Aktie deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier derzeit in einem gemischten Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 57,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 50,75 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 47,74 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 50,75 USD liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Hasbro-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten bewerten die Hasbro-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 56,23 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Hasbro mit einer Ausschüttung von 5 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 % niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale. Während in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Hasbro veröffentlicht wurden, zeigen weitere Studien und Untersuchungen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Technische Analyse und die Bewertungen der Analysten deuten auf eine positive Entwicklung der Hasbro-Aktie hin, während die Dividendenpolitik und das Anleger-Sentiment gemischte Signale senden. Investoren sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.