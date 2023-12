Hasbro Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analysten ihre Bewertungen für die Hasbro-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hasbro. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 77,63 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 51,02 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51,4 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Hasbro-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hasbro eingestellt waren. Insgesamt gab es vier positive und zehn negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Hasbro daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in Richtung "Gut" zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hasbro-Aktie somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist Hasbro eine Rendite von 5 Prozent auf, was 597,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt. In Anbetracht dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.