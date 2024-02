Hasbro Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Aktien und kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen lassen sich neue Einschätzungen für Aktien ableiten. In Bezug auf die Diskussionen zu Hasbro wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hasbro-Aktie liegt bei 42, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,58 ein neutrales Rating an. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein neutrales Rating für Hasbro.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren zeigt, dass die Hasbro-Aktie derzeit weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend ist. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt eine schlechte Bewertung aufgrund einer deutlichen Abweichung vom letzten Schlusskurs. Hingegen zeigt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt eine neutrale Bewertung aufgrund einer geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs. Insgesamt ergibt sich somit auch auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating für Hasbro.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hasbro bei 6 liegt, was bedeutet, dass die Börse 6,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Hasbro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 84 Prozent, was zu einer guten Einstufung auf Grundlage des KGV führt. Dies zeigt, dass die Aktie von Hasbro derzeit unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt die umfassende Analyse somit ein neutrales bis gutes Rating für die Hasbro-Aktie, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Bewertungsmethoden.