Hasbro Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Hasbro-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 57,85 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der aktuelle Aktienkurs bei 50,38 USD liegt und somit einen Abstand von -12,91 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 49,45 USD, was einer Differenz von +1,88 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hasbro liegt der RSI7 aktuell bei 26,62 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Hasbro-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hasbro mit einer Rendite von -13,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mehr als 9 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die Rendite mit 12,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Hasbro 6,5 Euro zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als in der Branche üblich. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche.