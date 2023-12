Hasbro Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Hasbro-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 57,85 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 50,38 USD liegt, was einem Abstand von -12,91 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu weist der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 49,45 USD auf, was einer Differenz von +1,88 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Dividendenrendite von Hasbro beträgt derzeit 5 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 607,37 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Hasbro bei -13,97 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die Rendite von Hasbro mit -1,46 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Hasbro zeigen widersprüchliche Stimmungen. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen. Insgesamt lassen sich neun Handelssignale ermitteln, davon ergeben sich 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was zu einer abschließenden Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Hasbro aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen.