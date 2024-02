Hasbro Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Hasbro beträgt der RSI 38,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 53,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für Hasbro.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hasbro beträgt das aktuelle KGV 6, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Hasbro von 49,95 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -13,37 Prozent vom GD200 (57,66 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 48,92 USD und signalisiert somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Hasbro-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Hasbro mit einer Rendite von -13,97 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt Hasbro mit 13,01 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.