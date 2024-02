Hasbro Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktie des Spielzeugherstellers Hasbro wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 5 Bewertungen erhielt die Aktie 4 "Gut"-Einstufungen und 1 "Neutral"-Einstufung, während keine "Schlecht"-Einstufungen vergeben wurden. Daher ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut" für die Hasbro-Aktie. Im vergangenen Monat wurden keine neuen Analystenupdates veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 76,25 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 50,6 USD einen erwarteten Anstieg um 50,69 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers bewertet, wird die Hasbro-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,29 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (47,81 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hasbro-Aktie derzeit bei 6 liegt, was bedeutet, dass die Börse 6,5 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine deutliche Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des KGV.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hasbro-Aktie bei 57,56 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs mit 50,6 USD deutlich darunter liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hingegen liegt bei 49,64 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Hasbro-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Gut" eingestuft.