Hasbro Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Hasbro liegt bei 51,26, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Hasbro derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 10,42 Prozentpunkte (5 % gegenüber 15,42 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hasbro liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,01 niedriger ist (ca. 90 Prozent). Nach fundamentalen Kriterien ist Hasbro daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Hasbro 7 Mal mit "Gut", 2 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hasbro vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 55,56 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 77,63 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.