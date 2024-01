Hasbro Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Hasbro im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -13,97 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche von 2,08 Prozent liegt Hasbro deutlich darunter, bei 16,05 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild bei Hasbro hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Analyse des sozialen Medienverhaltens, welche eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hasbro in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Hasbro-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 79,29 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 56,23 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Hasbro eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hasbro-Aktie einen längerfristigen Abwärtstrend aufweist, basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt dagegen einen Aufwärtstrend. Somit wird Hasbro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.