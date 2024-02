Hasbro Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Hasbro liegt der RSI bei 22,5, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,21, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Die Analystenbewertung für Hasbro ist ebenfalls positiv, da in den letzten 12 Monaten 4 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 76,25 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 50,45 Prozent entspricht. Daraus resultiert das Rating "Gut".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Hasbro gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist neutral, während die Rate der Stimmungsänderung als schlecht eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Hasbro bei 5, was eine negative Differenz von -10,49 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aus diesem Grund erhält Hasbro von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.