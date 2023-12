Hasbro Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Aktuelle Analyse: Hasbro erhält gemischte Bewertungen von Analysten

Die Dividendenpolitik von Hasbro wird von Analysten kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" einer negativen Differenz von -597,18 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält Hasbro eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Auch das Anleger-Sentiment für Hasbro ist nicht positiv. Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über das Unternehmen waren in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An nur drei Tagen gab es positive Themen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Trotz automatischer Analysen der Kommunikation, die auf "Gut"-Signale hindeuten, erhält Hasbro insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich bei Hasbro eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Abschließend wurde Hasbro auch anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Hasbro-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Bewertungen für Hasbro. Die Dividendenpolitik und das Anleger-Sentiment sprechen für eine negative Einschätzung, während die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz und der Relative Strength Index eher neutral ausfallen.