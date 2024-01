Hasbro Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Hasbro-Aktie ist grundsätzlich positiv. Von insgesamt sieben Bewertungen sind sechs positiv, eine neutral und keine negativ. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 79,17 USD, was einer potenziellen Performance von 63,87 Prozent entspricht.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers bewertet, zeigt sich, dass die Hasbro-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (65,95 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,35 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hasbro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 57,73 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 48,31 USD deutlich darunter liegt, erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine negative Bewertung. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 48,15 USD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Hasbro-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche einer Unterperformance von -14,17 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Hasbro mit -13,97 Prozent unter dem Durchschnittswert von -3,49 Prozent, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Hasbro-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzung, des RSI, der technischen Analyse und des Branchenvergleichs insgesamt ein "Neutral" bis "Schlecht"-Rating.