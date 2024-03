Hasbro Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Hasbro hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -3,69 Prozent liegt Hasbro mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche von -6,92 Prozent kann Hasbro mit einer Rendite von 3,23 Prozent punkten. Diese starke Entwicklung führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,09 auf, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hasbro diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an sieben Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Trotz automatischer Analysen, die auf vorwiegend negativen Signalen basieren, erhält die Aktie heute eine positive Einschätzung aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes.

Langfristig gesehen wird die Hasbro-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 76,25 USD, was eine zukünftige Performance von 50,31 Prozent bedeuten würde. Basierend auf diesen Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine positive Einschätzung.