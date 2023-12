Hasbro Aktie: Finger weg?

Die Stimmung und der Buzz im Internet haben einen großen Einfluss auf die Einschätzung von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Hasbro wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Hasbro im letzten Jahr eine Rendite von -13,97 Prozent erzielt, was 9,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -0,32 Prozent, wobei Hasbro aktuell 13,65 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hasbro im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger aus - 5 % im Vergleich zu 607,03 %. Daher wird auch hier die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Die Analysten haben Hasbro in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Hasbro gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 77,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 59,39 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.