Hasbro Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Hasbro-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 50,37 USD ein "Schlecht"-Signal mit einer Entfernung von -11,52 Prozent vom GD200 (56,93 USD) darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 49,88 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,98 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren, dass die Meinungen und Einschätzungen rund um Hasbro überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich sieben Handelssignale ermitteln, wovon 1 als "Gut" und 6 als "Schlecht" bewertet werden. Somit wird die Aktie letztlich als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hasbro-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hasbro.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hasbro eine Dividendenrendite von 5,58 % aus, was 9,8 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15,38 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.