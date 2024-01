Hasbro Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Hasbro ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger vor allem auf negative Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Eine tiefgehende und automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, wodurch Hasbro insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende hat Hasbro eine Ausschüttung von 5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte (15,47 %) als niedriger bewertet wird. Die Differenz beträgt somit 10,47 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung in Bezug auf Hasbro hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem haben unsere Programme eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Hasbro in den letzten vier Wochen gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 6 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Hasbro vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Hasbro aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 64,04 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 79,17 USD, was wir als "Gut"-Einschätzung betrachten. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".