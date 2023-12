Hasbro Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse der Hasbro-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 57,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,38 USD liegt, was einer Abweichung von -11,14 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Hingegen beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 49,17 USD, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht und eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Hasbro beobachtet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist, und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hasbro liegt bei 30,06, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hasbro-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".