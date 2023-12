Hasbro Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Hasbro liegt bei 30,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Hasbro in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Hasbro beträgt derzeit 5 Prozent, was über dem Mittelwert von 3,28 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Hasbro daher als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hasbro im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,97 Prozent erzielt, was 10,22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -0,09 Prozent, wobei die Hasbro aktuell 13,88 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die Meinung der Analysten in den letzten 12 Monaten ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 7 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Hasbro liegt bei 77,63 USD, was eine Entwicklung um 51,08 Prozent bedeutet. Somit wird auch in diesem Punkt die Bewertung "Gut" vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Hasbro-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und das Kursziel der Analysten positiv bewertet werden, während die RSI-Werte und die Branchenvergleiche eher negativ ausfallen.