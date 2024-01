Hasbro Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Spielzeugfirma Hasbro hat in den letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt, die Aktionäre zu überzeugen. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,41 % niedrig ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine Abweichung von -13,84 % im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Hasbro im letzten Jahr eine Rendite von -13,97 % erzielt, was 24,48 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,15 %, und Hasbro liegt aktuell 16,11 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Hasbro somit auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.