Hasbro Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analyse des Schlusskurses der Hasbro-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 57,77 USD liegt, was einer Abweichung von -16,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (48,26 USD) entspricht. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 48 USD, was einer Abweichung von nur +0,54 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Hasbro-Aktie.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (15,47 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 10,47 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass Hasbro im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,97 Prozent erzielt hat, was 11,41 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 0,8 Prozent, wobei Hasbro aktuell 14,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Hasbro in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso deutet eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Hasbro ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.