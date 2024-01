Hasbro Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie von Hasbro bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Freizeitausrüstung & Produkten einen geringeren Ertrag von 10,41 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Hasbro überwiegend positiv, mit 13 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte Diskussionen über positive Themen bezüglich des Unternehmens Hasbro, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Hasbro mit einer Rendite von -13,97 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,16 Prozent. Auch hier liegt Hasbro mit 15,13 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im technischen Bereich ist die Hasbro-Aktie derzeit +1,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,02 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.