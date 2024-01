Hasbro Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Hasbro-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 57,87 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 48,38 USD liegt, was einem Abstand von -16,4 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 47,71 USD, was einer Differenz von +1,4 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hasbro zeigt ein Niveau von 83,56, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,82 und weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hasbro-Aktie mit einem Wert von 6,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 90 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" von 61. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien mit "Gut" bewertet werden.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Hasbro besonders positiv diskutiert wurde, wobei an 12 Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch während der vergangenen ein bis zwei Tage zeigen sich vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute mit "Gut" bewertet wird. Durch automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale festgestellt, wodurch Hasbro insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.