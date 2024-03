Hasbro Aktie: Aus und vorbei!

Die Spielzeug- und Unterhaltungsfirma Hasbro hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 5,58 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,38 Prozent liegt, was zu einer Differenz von -9,8 Prozent führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Hasbro derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs des Unternehmens liegt bei 56,98 USD, während der aktuelle Kurs bei 50,25 USD liegt, was einer Abweichung von -11,81 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 49,9 USD, was einer Abweichung von +0,7 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Hasbro-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Das KGV des Unternehmens liegt bei 10,09, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Freizeitausrüstung & Produkte", der bei 40,58 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Hasbro-Aktie. Während die Dividendenrendite und die technische Analyse eher negativ ausfallen, wird das Unternehmen aus fundamentaler Sicht positiv bewertet. Investoren sollten daher verschiedene Faktoren berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung über Hasbro-Aktien treffen.